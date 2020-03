Barça wollte Ben Yedder

Der FC Barcelona bekundete im Winter großes Interesse an Wissam Ben Yedder von der AS Monaco. Das erklärt der 29-Jährige im Interview mit ‚Onze Mondial‘: „Zunächst einmal sind dies Dinge, die schon lange vorher hätten geschehen können. Letzten Sommer zum Beispiel. Barça erkundigte sich mehrmals nach mir. In diesem Winter hätte es passieren können. Es ist nicht passiert, so war es. Es sollte nicht passieren.“

Ben Yedder ist in Spanien kein Unbekannter. Von 2016 bis 2019 ging der Franzose für den FC Sevilla auf Torejagd. Schließlich wechselte Ben Yedder gegen eine Ablöse von 40 Millionen Euro an die Côte d’Azur, wo er bei der AS Monaco im vergagenen Sommer einen Vertrag bis 2024 unterzeichnete. Das Interesse des FC Barcelona empfindet Ben Yedder als Lob für seine Leistungen: „Das zeigt, dass ich gute Arbeit leiste. Ich blieb professionell und konzentrierte mich auf meine Leistung mit Monaco. Als Barça ankam, habe ich das als ein Pluspunkt, als einen Bonus angesehen.“