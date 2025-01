Bericht: Leipzigs Silva vor Bundesliga-Wechsel

Eintracht Frankfurt kann Stürmer. Neben Omar Marmoush, Randal Kolo Muani und Luka Jovic sorgte in den vergangenen Jahren ein weiterer Angreifer am Main für Aufsehen, der mittlerweile gerne mal in Vergessenheit gerät. Die Rede ist von André Silva, der alleine in der Saison 2020/21 39 Torbeteiligungen in wettbewerbsübergreifend 34 Spielen registrierte. Eine fabelhafte Saison, die dem Portugiesen einen Wechsel zu RB Leipzig bescherte – und der Eintracht eine 23-Millionen-Ablöse.

Dreieinhalb Jahre später möchte RB den 29-Jährigen wieder loswerden. Nachdem er bereits mit Rayo Vallecano in Verbindung gebracht wurde, zeichnet sich nun eine neue Destination für den Rechtsfuß ab. Wie ‚Relevo‘ berichtet, wird sich Silva einem Verein aus der Bundesliga anschließen. Den konkreten Abnehmer nennt das spanische Portal derweil noch nicht. Gesichert sei jedoch, dass der Neuner Leipzig verlässt.

Eine Spur führt nach England

Laut ‚Sky‘ ist nach wie vor auch die Spur zu West Ham United nicht erkaltet. Demnach befinden sich die Hammers in konkreten Gesprächen mit den Sachsen bezüglich einer Leihe mit Kaufoption bis Saisonende.

Der Wechsel zum Brauseklub hat sich als Missverständnis erwiesen. In der Stürmerrangordnung der Leipziger ist Silva auf Platz vier abgerutscht. In bislang 110 Spielen für RB traf er überschaubare 27 Mal, zu wenig für die Anforderungen am Cottaweg.