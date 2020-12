Medien: Bayern in Kontakt zu de Jong

Der FC Bayern zeigt offenbar Interesse an Frenkie de Jong (23). Laut der ‚Mundo Deportivo‘ befinden sich die Münchner in stetigem Austausch mit dessen Berater Ali Dursun – das wisse man auch beim FC Barcelona. Der Agent solle die Bayern informieren, wenn sich die Möglichkeit für Verhandlungen ergibt.

Ins Spiel bringt die ‚Mundo Deportivo‘ als potenzielle Ablöse den Einkaufspreis, den Barça im Sommer 2019 gezahlt hatte. Inklusive Bonuszahlungen gingen 86 Millionen Euro an Ajax Amsterdam. Schon damals soll der FC Bayern an de Jong – und seinem damaligen Teamkollegen Matthijs de Ligt (21) – dran gewesen sein.

Ob ein neuer Anlauf folgt? Fakt ist, der FC Barcelona hat große finanzielle Sorgen und auch sportlich läuft es nicht rund für die Katalanen. De Jong unterschrieb zwar erst im Oktober einen neuen Vertrag bis 2026 – das allerdings im Zuge einer Verlängerungswelle mit mehreren Spielern, die dem Zweck diente, die Gehaltszahlungen neu zu strukturieren.

In München wäre der passsichere Ballverteiler so etwas wie der verspätete Thiago-Nachfolger. De Jong würde mit seiner spielerischen Qualität, die er nach einigen Anpassungsschwierigkeiten auch in Barcelona nachwies, fraglos ins Bayern-Ensemble passen. Auf einem anderen Blatt stehen die Fragen, ob der junge Niederländer das Camp Nou überhaupt schon wieder verlassen will und zu wie großen Investitionen die Bayern kurz- und mittelfristig bereit sind.