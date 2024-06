Bayern-Flirt Hernández über seine Zukunft

Theo Hernández lässt offen, ob er beim AC Mailand bleiben wird. „Ich bin aktuell zu 100 Prozent auf die EM fokussiert. Ob ich bei Milan bleiben werde oder nicht, werden wir dann danach sehen“, so der Linksverteidiger auf der heutigen Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft.

Der 26-Jährige ist noch bis 2026 an die Mailänder gebunden und gilt in diesem Sommer als Abschiedskandidat. Zeitweise wurde er auch intensiv mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Laut dem aktuellen Stand sollen die Münchner aber Abstand von einem Transfer genommen haben und bereit sein, mit Alphonso Davies ins letzte Vertragsjahr zu gehen.