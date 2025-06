FC Bayern: Demircan macht den Abflug

Emirhan Demircan (20) wird künftig in der Eredivisie auflaufen. Wie Fabrizio Romano berichtet, erhält der Linksaußen der Zweitvertretung des FC Bayern einen Vertrag bis 2028 beim FC Utrecht. Der Medizincheck sei bereits absolviert. Eine Ablöse wird nicht fällig, da Demircans Kontrakt in München ausläuft.

Dem Vernehmen nach schlug der türkische U21-Nationalspieler Angebote von Besiktas, den Glasgow Rangers und vom 1. FC Heidenheim aus. Mit elf Scorern (sechs Tore, fünf Vorlagen) in 20 Spielen in der Regionalliga Bayern machte Demircan in der abgelaufenen Saison auf sich aufmerksam. Bei den Niederländern könnte der Offensivmann in der kommenden Saison sogar international spielen. Mit einem starken vierten Platz qualifizierte sich Utrecht für die Europa League.