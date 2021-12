Schalke ohne Grammozis & Bülter

Der FC Schalke wird auch am morgigen Freitag gegen den 1. FC Nürnberg (18:30 Uhr) ohne seinen an Corona erkrankten Cheftrainer Dimitrios Grammozis auskommen müssen. „Mir geht es der Situation entsprechend gut. Ich werde morgen aber leider nicht auf der Bank sitzen können“, sagte der Coach auf der heutigen Pressekonferenz, zugeschaltet per Videostream.

Auch Marius Bülter (28) wird gegen die Franken nicht mitmischen können. Grammozis über den Angreifer, der aktuell schlechte Blutwerte aufweist: „Wir haben entschieden, dass es nicht sinnvoll ist, dass er morgen dabei ist. Marius muss nächste Woche wieder aufgebaut werden.“