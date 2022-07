Gregoritsch & Demirovic tauschen die Klubs

Nach Daniel-Kofi Kyereh und Ritsu Doan schnappt sich der SC Freiburg den dritten Offensivspieler in diesem Sommer. Vom Bundesligarivalen FC Augsburg wechselt Michael Gregoritsch zum Sportclub, der die Vertragslaufzeit wie üblich offen lässt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Gregoritsch setzen die Breisgauer auf einen fleißigen Offensivspieler mit reichlich Bundesliga-Erfahrung. Insgesamt 188 Spiele bestritt der 28-jährige Österreicher für den Hamburger SV, Schalke 04 und den FCA. Auf seinem Konto stehen 40 Tore und 14 Vorlagen.

Der Neuzugang erklärt: „Der Kontakt zu Freiburg war schon lange vorhanden und ich habe die Entwicklung des Teams und des Vereins intensiv verfolgt. Die Mannschaft hat eine beeindruckende Saison gespielt und ich freue mich, Teil dieser Truppe zu werden.“

Der #SCF hat Michael Gregoritsch vom FC Augsburg verpflichtet! Herzlich Willkommen! 👋



Alle Infos: https://t.co/DQxTv09tbU pic.twitter.com/42vTAqcBFl — SC Freiburg (@scfreiburg) July 8, 2022

Spielertausch

Ermedin Demirovic schlägt zeitgleich den umgekehrten Weg ein. Der 24-Jährige verlässt Freiburg und heuert in Augsburg an. Beim FCA unterschreibt der Angreifer bis 2026. Über die Transfermodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Demirovic freut sich auf die neue Aufgabe: „Der FCA bietet ein tolles Umfeld und hat eine junge Mannschaft mit großem Potential, weshalb ich mich sehr freue nun in Augsburg zu sein. Es ist optimal, dass wir nun gleich ins Trainingslager fahren. So habe ich Zeit, um alles beim FCA bestens kennenzulernen und mich schnell in die Mannschaft zu integrieren, denn ich freue mich unheimlich auf den FC Augsburg und das neue Team.“