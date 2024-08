Wolfsburg will Koulierakis-Deal vorziehen

Dass Konstantinos Koulierakis am Ende dieser Woche zum VfL Wolfsburg wechseln wird, wurde bereits offiziell verkündet. Wie der ‚kicker‘ berichtet, könnte der Neuzugang aber doch schon früher in der Autostadt aufschlagen. Demzufolge versucht der Bundesligist, den für Freitag terminierten Wechsel vorzuziehen.

Hoffnungen macht den Wolfsburgern dabei der klare Hinspielerfolg von PAOK Saloniki in der Europa League-Qualifikation gegen die Shamrock Rovers (4:0). Ursprünglich war es die Bedingung der Griechen, dass das 20-jährige Eigengewächs erst im Anschluss an das Rückspiel am Donnerstag nach Deutschland reisen wird. Beim gestrigen Ligaspiel gegen Panetolikos GFS (2:0) stand der sechsfache Nationalspieler schon nicht mehr im Kader.