Neben Cunha auch Felipe zu den Wolves?

Felipe von Atlético Madrid könnte es in die Premier League ziehen. Wie Transferinsider Fabrizio Romano berichtet, möchten die Wolverhampton Wanderers den 33-Jährigen im Januar verpflichten. In Madrid stand der Innenverteidiger in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend erst dreimal auf dem Platz.

Bereit gestern hatte ‚Cadena SER‘ aus Spanien vermeldet, dass die Wolves auch an Matheus Cunha Interesse haben. Romano zufolge plant der Tabellenletzte der Premier League ein Angebot bei den Rojiblancos einzureichen, um beide Brasilianer auf die Insel zu lotsen.

Medien: Cunha wechselt nach England