Hertha kämpft: Bayern, Gladbach & Co. interessiert an Ngankam

Jessic Ngankam zählt schon jetzt zu den Gewinnern des Trainerwechsels bei Hertha BSC. Der Angreifer aus dem Regionalligateam trainierte unter Bruno Labbadia zuletzt stets bei den Profis mit und könnte laut ‚Sport1‘ am Samstag bei der TSG Hoffenheim (15:30 Uhr) erstmals im Spieltagskader stehen.

Doch damit nicht genug: Mit elf Toren und elf Assists in 22 Spielen für die zweite Mannschaft machte Ngankam in dieser Saison nachhaltig auf sich aufmerksam, sodass ‚Sport1‘ zufolge der FC Bayern, Borussia Mönchengladbach, der FC Augsburg, der 1. FC Nürnberg, der FC St. Pauli und RB Salzburg am 19-Jährigen interessiert sind.

Die Hertha will das Eigengewächs naturgemäß halten. Wie ‚Sport1‘ weiter berichtet, liegt Ngankam bereits ein „unterschriftsreifer Profivertrag“ vor. Als gebürtiger Berliner taugt der deutsche Juniorennationalspieler als Identifikationsfigur. Ob er bei der Alten Dame aber die beste Perspektive sieht, ist unklar.

