England: White-Streit mit Co-Trainer

Ben White hat im Team der Engländer offenbar für Ärger gesorgt. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, verpasst der 25-Jährige die restliche WM nicht wie von der FA angegeben aus persönlichen Gründen, sondern weil es zu einem Streit zwischen ihm und Co-Trainer Steve Holland gekommen ist. Der Disput habe sich vor dem Spiel der Three Lions gegen die USA (0:0) zugetragen. Holland sei unzufrieden darüber gewesen, wie wenig White über seine eigenen Statistiken und die Soccer Boys gewusst habe.

Weiter heißt es, White sei seinerseits unglücklich im Trainingslager der Engländer gewesen und habe Schwierigkeiten damit gehabt, sich unter die Teamkollegen zu mischen. Der beim FC Arsenal spielende Verteidiger wird nicht mehr in Katar zurückerwartet. Bei den Gunners stand der 1,86 Meter große Rechtsfuß in allen bislang gespielten 14 Ligapartien in der Startelf.

