Vier Veränderungen: So könnte der BVB gegen Lille spielen

Die Champions League ist der letzte Wettbewerb, in dem sich Borussia Dortmund noch Chancen auf einen Titel ausrechnen respektive eine bis dato verkorkste Saison retten kann. Deshalb erwarten nicht nur die Fans, sondern auch die Klubführung ein Weiterkommen in die nächste Runde.

Am morgigen Mittwochabend (18:45 Uhr) bedarf es einer guten Vorstellung beim OSC Lille, um das Ticket fürs Viertelfinale nach dem 1:1 im Hinspiel zu lösen. Im Vergleich zur jüngsten 0:1-Heimpleite in der Liga gegen den FC Augsburg dürften einige Veränderungen in der Startelf zu erwarten sein.

Julian Ryerson rückt wohl für Yan Couto zurück auf die Rechtsverteidigerposition, auf der Sechs wird voraussichtlich Marcel Sabitzer für den enttäuschenden Salih Özcan starten. Darüber hinaus könnten Julien Duranville und Maximilian Beier in der Offensive für die zuletzt formschwachen Julian Brandt sowie Jamie Gittens in die erste Elf rotieren.

So könnte der BVB spielen