Bayern: Freund äußert sich zu Irankunda-Vorfall

Christoph Freund macht sich aufgrund des emotionalen Ausbruchs des kommenden Bayern-Neuzugangs Nestory Irankunda keine Sorgen. „Wir haben uns genau mit dem Spieler beschäftigt und wissen, dass er sehr emotional und extrem ehrgeizig ist“, erklärt der Sportdirektor gegenüber dem Münchner Journalisten Manuel Bonke und führt aus: „Er ist erst 17 Jahre alt. Besser so, wenn die Jungs mit Herz und Leidenschaft dabei sind.“

Im kommenden Sommer wechselt Irankunda von Adelaide United nach München. Im Gegenzug überweisen die Bayern drei Millionen Euro nach Down Under. Beim gestrigen Liga-Spiel gegen Brisbane Roar (0:2) wurde der bis dahin glücklose 17-Jährige in der 58. Minute ausgewechselt. Das Talent haderte im Anschluss mit seiner Leistung und kämpfte mit den Tränen.