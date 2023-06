Union heiß auf Brasilien-Achter

Levin Öztunali, Kevin Möhwald, Milos Pantovic, András Schäfer, Paul Seguin – im Kader von Union Berlin steht eine ganze Hand voll Mittelfeldspieler, die in der zurückliegenden Saison wenig bis gar nicht von Trainer Urs Fischer berücksichtigt wurden. Wer auch immer von diesen Spielern letztlich geht oder nicht, Bewegung wird es geben.

Das gilt aber auch für die entgegengesetzte Richtung. Ein freiwerdenden Platz könnte an den Brasilianer Bitello gehen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge sind für den 23-jährigen Achter von Grêmio Porto Alegre mehrere Angebote aus Europa eingegangen – und auch Union strecke die Fühler aus.

Flexibel einsetzbar

Bitello ist auf praktisch allen Positionen im Zentrum einsetzbar. „Er hilft in der Abwehr, aber auch in der Offensive. Egal, wo du ihn im Mittelfeld hinstellst, es spielt gut“, zitiert die Boulevardzeitung Grêmios Trainer Renato Portaluppi. Ein Spieler ganz nach dem Geschmack der Köpenicker. Einer, der nicht nur offensiv Akzente setzt (zehn Torbeteiligungen in 28 Spielen), sondern sich auch defensiv einbringt.

Bis 2025 ist Bitello noch an Grêmio gebunden und kostet deshalb eine Ablöse. Auf dem Papier wurde diese auf 60 Millionen Euro festgelegt. Ein realistischer Preis ist das nicht, aber die Brasilianer werden keine Geschenke verteilen. Union und seine Nebenbuhler müssen sich auf harte Verhandlungen einstellen.