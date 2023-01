Bericht: Augsburg bedient sich in Lissabon

Der FC Augsburg hat auf dem Transfermarkt offenbar noch immer nicht genug. Einem Bericht der portugiesischen ‚Record‘ zufolge stehen die Fuggerstädter vor der Verpflichtung von Renato Veiga (19). Der defensive Mittelfeldspieler sei bereits zum Medizincheck eingetroffen und komme per Leihe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Augsburg zahle 500.000 Euro Gebühr an Sporting Lissabon, für den Sommer gebe es zudem eine Kaufoption in Höhe von sechs Millionen Euro. Im darauffolgenden Wechselfenster seien 6,5 Millionen Euro fällig. In Lissabon steht Veiga noch bis 2025 unter Vertrag.

Lese-Tipp

Bericht: Córdova verlässt Augsburg

Laut ‚Record‘ waren auch Hannover 96 und Sheffield United an einem Transfer interessiert. Bei Sporting wartete der portugiesische U20-Nationalspieler noch auf seinen ersten Profieinsatz. Den will der Linksfuß nun in der Bundesliga abhaken.