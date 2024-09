55 Millionen: Premier League-Duo will Europameister

Für Álex Baena könnte in absehbarer Zeit der nächste Karriereschritt anstehen. Laut ‚CaughtOffside‘ haben Newcastle United und Aston Villa ein Auge auf den 23-jährigen Linksaußen geworfen. Baena steht noch bis 2028 beim FC Villarreal unter Vertrag. Für das Wintertransferfenster im Januar bringt ‚CaughtOffside‘ eine potenzielle Ablöse in Höhe von 55 Millionen Euro ins Gespräch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge will der Spieler eher in den Villa Park wechseln, da Trainer Unai Emery spanisch spricht und man sich aus gemeinsamen Zeiten beim Gelben U-Boot kennt. An dem spanischen Europameister war im Frühjahr auch Atlético Madrid interessiert.