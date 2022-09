Bericht: Hinrunden-Aus für Sarr

Der FC Bayern muss wohl in den kommenden Monaten auf Bouna Sarr verzichten. Einem Bericht der ‚L’Équipe‘ zufolge unterzieht sich der Rechtsverteidiger des Rekordmeisters am morgigen Dienstag einer Operation an der Patellasehne. In den zurückliegenden zwei Jahren hatte der 30-Jährige mit wiederkehrenden Problemen am Knie zu kämpfen. Die französische Fachzeitung rechnet für Anfang 2023 mit der Rückkehr des senegalesischen Nationalspielers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Winter-WM in Katar wird Sarr somit verpassen. Für die Münchner stand der amtierende Afrika-Cup-Gewinner in der laufenden Saison zunächst wegen Trainingsrückstand noch keine einzige Minute auf dem Platz. Beim 1:1 gegen Union Berlin vergangene Woche schaffte es Sarr dann wegen erneuten Problemen an der Patellasehne nicht in den Kader. Die OP soll die Verletzungssorgen nun langfristig beseitigen.