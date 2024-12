Werder: Bittere Nachrichten bei Agu

Der SV Werder Bremen muss bis mindestens Ende Januar auf Felix Agu verzichten. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, ist die „Verletzung am Außenband schwerwiegender als zuvor angenommen“. Zumindest beim Auswärtsspiel am Samstag (18:30 Uhr) beim FC St. Pauli wird auch Leonardo Bittencourt mit Adduktorenproblemen aussetzen.

Agu reiht sich damit in das Bremer Lazarett ein, das sich in den letzten Wochen stetig erweitert hat. So wird etwa Keke Topp mit einem Syndesmosebandriss noch Monate fehlen, auch für Justin Njinmah ist aufgrund von Sprunggelenksproblemen das Jahr 2024 gelaufen. Agu fehlt bereits seit Mitte November wegen seiner Außenbandprobleme.