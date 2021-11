Arsenal: Lacazette-Abgang noch nicht besiegelt

Alexandre Lacazette könnte unter gewissen Umständen doch beim FC Arsenal bleiben. Laut ‚The Athletic‘ wollen die Gunners ihrem Stürmer zwar keinen langfristigen Vertrag anbieten, eine kurzfristige Verlängerung sei jedoch nicht ausgeschlossen. Anders als es zuletzt den Anschein hatte, sei „die Tür noch nicht geschlossen“. Lacazettes Vertrag läuft aus.

Eine Verlängerung um mehrere Jahre kommt dem Bericht zufolge für Arsenal aus zwei Gründen nicht in Frage. Zum einen würde der 30-jährige Franzose zu viel Gehaltsbudget aufbrauchen, zum anderen würde er die Entwicklung junger Talente behindern. Lacazette war 2017 für rund 50 Millionen Euro von Olympique Lyon nach London gewechselt. In der aktuellen Saison kommt er auf drei Tore in neun Pflichtspiel-Einsätzen.