Bayern-Zeit: Kovac räumt „Fehler“ ein

Niko Kovac hat Fehler im Umgang mit Thomas Müller während seiner Zeit als Trainer des FC Bayern (Juli 2018 bis November 2019) eingeräumt. „Aus heutiger Sicht hätte Thomas damals sehr viel mehr spielen müssen. Aber wir hatten einige Spieler, die schon etwas älter waren, wo man andere Pläne hatte“, sagte der heute vereinslose Kroate am Sonntagabend bei ‚Sky‘. So sei es die Vorgabe von Vereinsseite gewesen, einen Umbruch voranzutreiben. Dem fiel der Stammplatz von Müller damals zum Opfer.

Bis heute hallt Kovacs Satz nach, dass Müller spielen werde, „wenn Not am Mann“ sei. Diesen fängt er nun Jahre später ein und sagt: „Ich wollte damit sagen: Wenn es nicht laufen sollte, dann wird er mit Sicherheit kommen. Er ist nicht der Notnagel gewesen, wenn gar keiner mehr da ist. Das war mein Fehler.“ Müller, das ist heute bekannt, beschäftigte sich damals mit einem Abschied vom FC Bayern. Als Kovac dann aber gehen musste und Hansi Flick übernahm, wurde das Münchner Urgestein sofort wieder wichtig und war Leistungsträger beim Triple in der Saison 2019/20.