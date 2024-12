Ablöse steht: Valencia findet neuen Trainer

Der FC Valencia hat einen Nachfolger für den am gestrigen Montag entlassenen Trainer Rubén Baraja in der zweiten englischen Liga ausfindig gemacht. Wie die ‚as‘ berichtet, zahlt Valencia umgerechnet 2,4 Millionen Euro Ablöse für die Dienste von Carlos Corberán an West Bromwich Albion. Am gestrigen Nachmittag verhandelten beide Klubs noch, am Ende landeten die Parteien preislich bei Corberáns festgelegter Ausstiegsklausel.

Bei den Baggies steht der 41-jährige Spanier seit 2022 an der Seitenlinie. Mit einem Punkteschnitt von 1,59 nach 107 Pflichtspielen ist Corberán einer der erfolgreichsten Westbrom-Trainer dieses Jahrhunderts. Die Rückkehr in die Premier League verpasste man in der vergangenen Spielzeit in den Aufstiegsplayoffs, derzeit belegt der Klub Platz sieben. In Valencia wartet auf Corberán hingegen der Abstiegskampf. Dem Meister von 2002 und 2004 droht auf Platz 19 der Abstieg in die Zweitklassigkeit. Das rettende Ufer ist derzeit vier Punkte entfernt.