Bundesligisten gehen bei Braybrooke leer aus

Sammy Braybrooke wird höchstwahrscheinlich nicht in die Fußstapfen von Jude Bellingham (18) oder Jadon Sancho (21) treten. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wird der 17-Jährige in Kürze einen Profivertrag bei seinem Klub Leicester City unterzeichnen. Vereine aus Deutschland zeigten offenbar Interesse an einer Verpflichtung, können den zentralen Mittelfeldspieler aber nicht von der Insel locken.

Vorwiegend kommt das junge Talent in der U23-Mannschaft der Foxes zum Einsatz. Auf sein Debüt für die Profis wartet Braybrooke noch. Der Rechtsfuß durchlief die englischen Jugendnationalmannschaften und ist derzeit Teil des U18-Auswahlteams. Am Montag führte Braybrooke die Engländer gegen Portugal (2:0) als Kapitän aufs Feld.