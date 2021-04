„Trage Teilschuld“: Flick mit Maulkorb & Stichelei gegen Brazzo

Hansi Flick sieht sich ob der öffentlichen Diskussion über Probleme mit Sportvorstand Hasan Saliahmidzic nicht schuldlos. „Ich bin absolut fokussiert auf die Mannschaft. Von mir aus vergessen wir alles und blicken jetzt fokussiert in die Zukunft. Ich trage eine Teilschuld an der Situation. Ich versuche, so zusammenzuarbeiten, dass alles im Sinne des Vereins abläuft. Ich möchte mich aber auch in der Zukunft nicht mehr dazu äußern“, sagte der Cheftrainer des FC Bayern auf der heutigen Pressekonferenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Flick reagierte damit auf die Kritik von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, der zuletzt gegenüber der ‚Bild‘ den anhaltenden Zwist zwischen Flick und Salihamidzic moniert und zur endgültigen Klärung aufgerufen hatte.

Einen kleinen Seitenhieb konnte sich der Bayern-Trainer, der wiederholt ein klares Treubekenntnis zu seinem Arbeitgeber vermied, Richtung Kaderplaner Salihamidzic dennoch nicht verkeifen: „Die Mannschaft war letztes Jahr qualitativ besser als dieses.“ Auch nach den heutigen Aussagen werden die Spekulationen um eine Trennung im Sommer nicht abreißen.

Personalupdate

Zudem gab Flick ein Personalupdate: „Niklas Süle und Leon Goretzka haben muskuläre Probleme. Bei Leon ist es nicht ganz so schlimm wie bei Niklas. Daher wird Süle gegen Paris St. Germain (Anm. d. Red. Dienstag, 21 Uhr) und wohl auch danach ausfallen. Wir müssen die Entwicklung abwarten.“

Ebenfalls angeschlagen sind Marc Roca und Lucas Hernández: „Marc hat sich nach dem letzten Spiel in Leipzig verletzt. Er hat mit dem Training begonnen, musste aber aufhören. Lucas hat eine Prellung, es hat nichts mit der Bauchmuskulatur zu tun, aber es ist schmerzhaft. Bei Leon und Lucas hoffen wir, dass sie in Paris dabei sein können.“ Zudem fallen weiterhin Robert Lewandowski (Bänderdehnung) und Serge Gnabry (Corona) aus.