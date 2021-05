West Ham will Abraham ausleihen

West Ham United würde im Sommer gerne Tammy Abraham per Leihe vom Stadtrivalen FC Chelsea an Bord holen. Laut ‚The Athletic‘ haben die Hammers nicht vor, den ausgerufenen Preis von umgerechnet rund 46 Millionen Euro für den 23-jährigen Angreifer zu bezahlen. Dem Bericht zufolge spekuliert West Ham darauf, dass kein Klub die geforderte Ablöse auf den Tisch legt.

Leicester City, Ex-Leihklub Aston Villa und Newcastle United haben Abraham ebenso auf dem Zettel, könnten in Corona-Zeiten jedoch Probleme beim Stemmen der Ablöse bekommen. Bei West Ham will man ein halbes Jahr nach dem Verkauf von Ex-Frankfurter Sébastien Haller die Lücke im Angriff schließen. Bei Chelsea ist Abraham trotz ordentlicher Quoten (18 Torbeteiligungen in 32 Einsätzen) im Sturmzentrum selten erste Wahl unter Thomas Tuchel. Zudem zögert das Eigengewächs seit einiger Zeit damit, seinen bis 2023 datierten Vertrag vorzeitig zu verlängern.