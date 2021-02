S04: Verletzungssorgen vor dem Derby

Der FC Schalke 04 muss gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18:30 Uhr) auf insgesamt acht Spieler verzichten. Wie die Königsblauen offiziell mitteilen, werden unter anderem Mark Uth und Matija Nastasic nicht rechtzeitig für das Revierderby fit. Nastasic erlitt gegen Union Berlin (0:0) am vergangenen Bundesliga-Spieltag eine Wadenblessur. Uth laboriert seit Anfang Februar an einer Muskelverletzung, die er sich in der Partie gegen RB Leipzig (0:2) zugezogen hatte.

Zudem fallen weiterhin die langzeitverletzten Gonçalo Paciência, Steven Skrzybski, Kilian Ludewig, Salif Sané, Frederik Rönnow und Klaas-Jan Huntelaar aus. Vor allem im Angriff ist die Personaldecke sehr dünn, da mit Matthew Hoppe und Nachwuchsspieler Luca Schuler nur zwei nominelle Stürmer zur Verfügung stehen.