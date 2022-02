Gladbach: Scally schreibt Saison noch nicht ab

Gladbachs Toptalent Joe Scally will die aktuell mittelmäßig verlaufende Saison von Borussia Mönchengladbach noch nicht abschenken. In einer Medienrunde sagte der 19-jährige Shootingstar zitiert via transfermarkt.de: „Wir werden versuchen, die Saison zu drehen. Man darf nicht vergessen, dass noch zwölf Spiele zu absolvieren sind und noch viel Zeit ist.“

Der Rechtsverteidiger bleibt weiterhin fokussiert: „Mal sehen, was im Sommer passiert. Ich konzentriere mich nur auf mich selbst, auf die Mannschaft und jeder kennt seine Aufgabe.“ Dem US-Amerikaner gelang in der laufenden Spielzeit der Durchbruch bei den Fohlen. In der Hinrunde stand er in allen Bundesliga-Partien in der Startelf. Seit einer Corona-Infektion Anfang Januar kam Scally allerdings nur noch zu Kurzeinsätzen.