Ajax: Schreuder als ten Hag-Nachfolger?

Alfred Schreuder steht offenbar auf der Liste bei Ajax Amsterdam. Wie der ‚Telegraaf‘ berichtet, soll der aktuelle Trainer vom FC Brügge die Favoritenrolle auf die Nachfolge von Erik ten Hag, der seinerseits vor einem Engagement bei Manchester United steht, inne haben.

Schreuder übernahm beim belgischen Erstligisten im Januar das Zepter. In seinem Vertrag gibt es dem Bericht zufolge aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Von 2018 bis 2019 war der 49-Jährige Übungsleiter bereits in Amsterdam als Co-Trainer angestellt. In der Spielzeit 2019/20 betreute der Niederländer die TSG Hoffenheim.