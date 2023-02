Werner kritisiert Tuchel: „Das war nicht wirklich fair“

Timo Werner hat sich kritisch zu seinem Ex-Trainer Thomas Tuchel geäußert. Im Interview mit der englischen ‚Sun‘ verrät der 26-Jährige, dass der Coach Werners Erfolge aus der ersten Spielzeit beim FC Chelsea – unter anderem der Champions League-Titel 2021, ein Tor gegen Real Madrid im Halbfinale und viele weitere Treffer – „vergessen hatte. Das war nicht wirklich fair. Das war einer der Gründe, warum ich zurück zu Leipzig gehen musste, um den Spaß wiederzuerlangen.“

„Letztendlich mag ein Trainer einige Spieler mehr als andere. Das ist völlig normal und das muss man akzeptieren“, fügt Werner an. Nach zwei Jahren bei den Blues folgte im Sommer die Rückkehr zu RB Leipzig, wo der Offensivmann bis 2026 unter Vertrag steht. In der aktuellen Saison kommt er in 23 Pflichtspielen auf elf Tore sowie vier Vorlagen.

