Marseille blitzt bei Liverpool ab

Wataru Endo wird den FC Liverpool so schnell nicht verlassen. Laut der ‚BBC‘ ist Olympique Marseille mit einem knapp 14 Millionen Euro schweren Angebot für den 31-Jährigen bei den Reds abgeblitzt. Dem Bericht zufolge wissen die Verantwortlichen an der Anfield Road zudem „vom Interesse deutscher Vereine am Defensivspieler“.

Endo kam erst vor einem Jahr für 20 Millionen Euro vom VfB Stuttgart auf die Insel. Schnell hatte sich der Kapitän der japanischen Nationalmannschaft unter Jürgen Klopp ins Team gespielt. Auch Klopps Nachfolger Arne Slot hält große Stücke auf Endo und plant mit dem routinierten Mittelfeldspieler für die kommende Saison.