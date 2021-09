Lenos Arsenal-Abschied bereits besiegelt?

Nach zuvor drei Niederlagen aus den ersten drei Pflichtspielen der Saison hat der FC Arsenal an diesem Wochenende gegen Norwich City (1:0) endlich den ersten Sieg gefeiert und die Abstiegsränge vorerst verlassen. Eigentlich ein Tag der Freude aus Sicht der Gunners, nur einer wird wohl nicht allzu glücklich sein: Bernd Leno.

Der Deutsche verlor seinen Platz im Kasten an Neuzugang Aaron Ramsdale (23), den die Nordlondoner im Sommer für knapp 30 Millionen Euro von Sheffield United verpflichtetet hatten. Dass Trainer Mikel Arteta im Anschluss an die Partie befand, der Neuzugang habe „herausragend gespielt“, lässt darauf schließen, dass sich auf der Position des Torhüters eine Wachablösung abzeichnet.

Ist ein Abschied bereits beschlossene Sache?

Und so wundert es nicht, dass bereits erste Gerüchte um Lenos Abschied aufkeimen. So berichtet die ‚Daily Mail‘, Ramsdale sei von Anfang an mit dem Hintergedanken verpflichtet, dass er Leno zum Ende der laufenden Saison als Nummer eins ablösen soll und der deutsche Nationalspieler anschließend, auch mit Blick auf seinen 2023 auslaufenden Vertrag, verkauft wird.

Wie die Boulevardzeitung weiter schreibt, ändert an dieser Tatsache auch nichts, dass der Wechsel im Tor nun früher als gedacht vollzogen wurde. Dass Leno bereits im Winter seine Sachen packt, ist dem Bericht zufolge aber unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz brachten italienische Medien bereits Inter Mailand als möglichen neuen Arbeitgeber ins Gespräch. Der amtierende italienische Meister ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Routinier Samir Handanovic (37).

