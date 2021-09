Inter nimmt Leno ins Visier

Inter Mailand hat bei der Suche nach einem Nachfolger für den alternden Samir Handanovic (37) offenbar Bernd Leno vom FC Arsenal ins Visier genommen. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, beschäftigt sich der amtierende italienische Meister mit dem 29-Jährigen.

Durch die 28-Millionen Euro schwere Verpflichtung von Aaron Ramsdale (23, AFC Bournemouth) erhielt Leno Konkurrenz zwischen den Pfosten. Berichten zufolge war Trainer Mikel Arteta zu Beginn der Wechselperiode bereit, Leno abzugeben, sofern ein neuer Torwart verpflichtet werden könne. Dies ist nun mit dem Ramsdale-Transfer gelungen.

In den ersten drei Saisonspielen kam der ehemalige Leverkusener von Beginn an zum Einsatz. Die Gunners starteten denkbar schlecht in die neue Premier League-Saison und stehen mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Leno ist nur noch bis 2022 an Arsenal gebunden. Laut der italienischen Zeitung ist André Onana (25) von Ajax Amsterdam ein weiter Kandidat bei Inter.