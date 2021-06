Arsenal: Arteta offen für Leno-Verkauf

EM-Fahrer Bernd Leno ist unter Umständen nicht mehr gefragt beim FC Arsenal. Der ‚Daily Mirror‘ berichtet, dass Mikel Arteta dem 29-Jährigen die Freigabe erteilen würde, sofern die Gunners in diesem Sommer auf der Suche nach einer neuen Nummer eins fündig werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis 2023 ist Leno noch an Arsenal gebunden. In Artetas internem Torhüter-Ranking ist der ehemalige Leverkusener eigentlich klar vorne. 37 Gegentreffer in 35 Ligapartien sind eigentlich auch eine starke Bilanz.