Mertens verlängert bei Gala

Dries Mertens hängt bei Galatasaray noch eine Saison dran. Der belgische Offensivspieler bekommt einen neuen Vertrag, der für die anstehende Spielzeit Gültigkeit hat. Der alte Vertrag war zum 30. Juni ausgelaufen. Gala veröffentlicht zudem das Netto-Jahresgehalt des 37-Jährigen: 2,9 Millionen Euro.

Mertens muss also auch in Zukunft nicht am Hungertuch nagen. Insgesamt neun Jahre spielte der Zauberfuß in Italien bei der SSC Neapel, eher er 2022 an den Bosporus weiterzog. In 84 Einsätzen für Galatasaray kommt er auf 19 Tore und 23 Vorlagen.