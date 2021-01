Hoffenheim: Klauss findet neuen Klub

João Klauss hat offenbar einen neuen Leihverein gefunden. Wie ‚La Dernière Heure‘ berichtet, zieht es den Stürmer von der TSG Hoffenheim zu Standard Lüttich. Der Deal soll als Leihe mit Kaufoption über die Bühne gehen. Zuletzt hatte sich auch der belgische Erstligist KV Mechelen um Klauss bemüht.

Lüttich ist bereits der dritte Leihklub für Klauss seit seiner Ankunft in Hoffenheim im Jahr 2017. 2018 lief er für den HJK Helsinki auf, die Saison 2019/2020 verbrachte er beim LASK in Österreich. Bis 2022 ist der 23-jährige Brasilianer noch an die TSG gebunden.