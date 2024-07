Interesse neu aufgeflammt: Serie A-Klub will Gladbachs Koné

Nur knapp schrammte Borussia Mönchengladbach in der vergangenen Saison an einem absoluten Fiasko namens Abstieg vorbei. In dieser Saison soll alles besser werden. Ein Platz im sicheren Mittelfeld der Tabelle ist das Ziel, einstellig sollte es am besten auch noch werden. Einer, der aufgrund seiner Klasse gut dabei helfen und mit vorangehen könnte, ist Manu Koné. Diesen droht die Borussia aber nun zu verlieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die spanische ‚Relevo‘ berichtet, könnte der Franzose die Fohlen noch in diesem Transferfenster in Richtung Serie A verlassen. Der AC Mailand zeigt demzufolge starkes Interesse an einer Verpflichtung des 23-Jährigen. Koné indes gilt bei Gladbach aufgrund seines hohen Marktwerts bereits seit einiger Zeit als Verkaufskandidat.

Lese-Tipp

Newcastle dran: Der Preis für Thiaw

Ab 20 Millionen gesprächsbereit

Zwar könnte der Klub die Fähigkeiten des zentralen Mittelfeldspielers gut gebrauchen, für weitere Zugänge werden allerdings erst einmal dringend weitere Einnahmen benötigt. Der Vertrag des französischen Olympia-Teilnehmers läuft noch bis 2026. Milan hat bereits 2021 versucht Koné vom FC Toulouse zu verpflichten, dieser entschied sich jedoch damals für die Borussia.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun könnte es verspätet für den Mittelfeldmann doch noch nach Italien gehen. Das Management der Rossoneri ist sehr überzeugt von dem Franzosen. Gladbach soll ab einem Betrag von 20 Millionen Euro gesprächsbereit sein.