„Was uns fehlt“: Sahin erklärt die BVB-Krise

Nuri Sahin hat sich zum durchwachsenen Saisonstart von Borussia Dortmund geäußert. In der gestrigen Talkshow ‚Brinkhoff’s Ballgeflüster‘ sagte der 36-jährige Cheftrainer: „Wir waren konstant inkonstant unterwegs.“ Insbesondere außerhalb des heimischen Signal Iduna Parks schwächelte der BVB: „Wir haben nie die Dominanz auf den Platz bekommen, die wir im eigenen Stadion fast immer gezeigt haben“, fasste Sahin zusammen.

Zwar belegen die Schwarz-Gelben in der Champions League mit neun Punkten aus den ersten vier Partien einen starken siebten Tabellenplatz, rangieren in der Bundesliga aber lediglich auf Platz sieben. Zudem schied die ambitionierte Borussia bereits in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den VfL Wolfsburg aus (0:1). „Was uns fehlt, ist Konstanz“, brachte es Sahin am Ende der Sendung auf den Punkt.