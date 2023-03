Für Mudryk ist „die Premier League nicht einfach“

Der FC Chelsea übt sich bei Winter-Neuzugang Mykhaylo Mudryk (22) in Geduld. Im Rahmen der Pressekonferenz vor der Premier League-Partie gegen Leicester City (Samstag, 16 Uhr) erklärte Blues-Coach Graham Potter: „Er ist sicherlich ein Kandidat (für Spielzeit, Anm. d. Red.). Er ist ein Spieler, von dem wir sehr viel halten. Er passt sich an eine neue Situation an. […] Es ist nicht einfach, in der Premier League Fuß zu fassen.“

Die Londoner ließen sich die Dienste des ukrainischen Flügelstürmers von Shakhtar Donetsk bis zu 100 Millionen Euro kosten. Bislang ist der pfeilschnelle Angreifer allerdings noch ohne direkte Torbeteiligung für seinen neuen Klub. An der Stamford Bridge besitzt Mudryk ein Arbeitspapier bis zum Sommer 2031.

