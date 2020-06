United will Sánchez-Leihe verlängern

Manchester United versucht, Alexis Sánchez eine weitere Saison bei Inter Mailand unterzubringen. Das berichtet ‚Sky Italia‘. Demnach befinden sich die Red Devils bereits in Gesprächen mit Verantwortlichen der Nerazzurri, um die Leihe auf ein zweites Jahr auszuweiten, obwohl der Chilene in der Modestadt bislang nicht überzeugen konnte.

Sánchez kam verletzungsbedingt auf lediglich 16 Kurzeinsätze, in denen der Flügelstürmer lediglich einen Treffer erzielen konnte. Dazu handelte sich der 31-Jährige am 6. Spieltag einen Platzverweis ein. Mit Blick auf die finanziellen Engpässe auf dem kommenden Transfermarkt will Inter dem Offensivspieler jedoch eine zweite Chance geben.