Nach Spanien-Aus: Enriques Zukunftsplan

Luis Enrique will nach seinem Ende als spanischer Nationaltrainer in den Vereinsfußball zurückkehren. In einem Gespräch auf dem Twitch-Kanal von Ibai Llanos erklärte der 52-Jährige: „Ich sehe mich nicht bei einer weiteren Weltmeisterschaft. Ich sehe mich in der Lage, einen Verein zu übernehmen. Aber ich werde bis zur nächsten Saison warten, es sei denn, es kommt etwas sehr Interessantes.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf Vereinsebene coachte Enrique in der Vergangenheit die AS Rom, Celta Vigo und den FC Barcelona. Die spanische ‚as‘ berichtete kürzlich, dass Manchester United und Atlético Madrid ein Auge auf den Übungsleiter geworfen haben – dort durchleben Erik ten Hag respektive Diego Simeone bislang durchwachsene Spielzeiten.

Lese-Tipp

DFB-Expertenrunde mit Kahn, Mintzlaff und Co.