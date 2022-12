Zwei Optionen für Enrique?

Nach seinem Aus bei der spanischen Nationalmannschaft bleibt Luis Enrique offenbar ein gefragter Mann. Wie die ‚as‘ berichtet, befindet sich der 52-Jährige auf dem Radar von Atlético Madrid und Manchester United. Beide Klubs hätten sich Enriques Namen „rot eingekreist“.

Bei den Rojiblancos, aktuell Tabellenfünfte in La Liga, sitzt Trainer Diego Simeone nicht mehr so fest im Sattel wie in früheren Zeiten. Ebenfalls auf Platz fünf rangieren Erik ten Hags Red Devils in der Premier League, somit steht auch der Niederländer in der Bringschuld.

