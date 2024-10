Weg frei für Tuchel: Topkandidat sagt für England-Job ab

Eddie Howe wird nicht der Nachfolger von Gareth Southgate als englischer Nationaltrainer. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, hat der 46-Jährige nicht die Absicht, seinen Klub Newcastle United zu verlassen, um den Job als Auswahltrainer zu übernehmen. Dies würde sich der Tageszeitung zufolge auch bei einer Bereitschaft des Trainers ohnehin als schwierig erweisen, da dessen Vertrag beim Premier League-Klub noch bis über den Sommer hinaus Gültigkeit besitzt. Der englische Fußballverband müsste die im Kontrakt verankerte Ausstiegsklausel aktivieren, die dem Vernehmen nach bei etwa 7,2 Millionen Euro liegen soll – für den klammen Verband wäre das laut dem ‚Telegraph‘ im Paket zusammen mit einem potenziell üppigen Gehalt finanziell nicht stemmbar.

Howe galt seit dem Rücktritt von Southgate kurz nach der Europameisterschaft im Sommer als Topkandidat. Zuletzt wurde dem Vernehmen nach zudem diskutiert, ob der gegenwärtige Interimstrainer Lee Carsley den Job langfristig übernehmen könnte. Spätestens seit dem blamablen 1:2 gegen Griechenland in der Nations League am Donnerstagabend soll diese Option jedoch vom Tisch sein. Der neue Favorit ist Thomas Tuchel, der seit seinem Abschied vom FC Bayern im Sommer ohne Anstellung ist. Er soll sich bereits mit dem englischen Verband in fortgeschrittenen Gesprächen befinden.