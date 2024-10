Schnelle Einigung möglich: Tuchel vor England-Job

Wenn es in England einen Trainerposten zu vergeben ist, fällt nach wie vor der Name von Thomas Tuchel. Auf der Insel genießt der 51-Jährige seit dem Champions League-Sieg mit dem FC Chelsea 2021 einen hervorragenden Ruf. Kein Wunder also, dass Tuchels Name zuletzt auch wieder vermehrt auftauchte, als es um die mögliche Nachfolge von Erik ten Hag bei Manchester United ging. Doch womöglich könnte Tuchel noch eine Stufe höher nach England zurückkehren.

Denn wie die Welt berichtet, verhandelt der Ex-Bayern-Coach mit dem englischen Fußballverband über den Posten des Nationaltrainers. Die Rede ist sogar von einer schnellen Einigung, die angesichts der bereits fortgeschrittenen Gespräche erzielt werden könnte.

Die Three Lions werden seit dem Abschied von Gareth Southgate nach insgesamt acht Jahren derzeit von Interimscoach Lee Carsley betreut. Zuletzt wuchs jedoch die Skepsis über die Tauglichkeit des früheren U21-Nationaltrainers. Das jüngste Länderspiel verlor England gegen Griechenland mit 1:2.