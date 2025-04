Bundesliga ruft: Quarshie für Fürth nicht zu halten

Die SpVgg Greuther Fürth muss in der kommenden Saison ohne Innenverteidiger Joshua Quarshie planen. Der ‚kicker‘ berichtet, dass der 20-Jährige Interessenten aus der Bundesliga und England hat und für das Kleeblatt daher nicht zu halten sei. Seit dem Winter ist Quarshie von der TSG Hoffenheim nach Fürth verliehen und hat die Abwehr der Mittelfranken seither stabilisiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Hinserie war der baumlange Innenverteidiger, der zuletzt auch für die deutsche U21 nominiert wurde, noch bei Fortuna Düsseldorf, kam dort aber nur auf wenig Spielzeit. In Fürth lässt ihn Trainer Jan Siewert seit seinem Wechsel in allen Partien von Beginn an auflaufen. Dem Bericht zufolge ist auch eine Ausdehnung der Leihe über den Sommer hinaus keine Option. In Sinsheim läuft der Vertrag von Quarshie noch bis 2027.