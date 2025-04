Gespräche laufen: Bayer-Interesse an Flekken

Vom Ersatzkeeper bei einem Zweitligisten zum Stammspieler in der Premier League – kein ganz schlechter Werdegang, den Mark Flekken seit seinem Wechsel von der SpVgg Greuther Fürth zum MSV Duisburg vor zehn Jahren hingelegt hat.

Mittlerweile spielt der 31-Jährige nach einigen Bundesliga-Jahren beim SC Freiburg beim FC Brentford und befindet sich mit den Bees in der zweiten Saison in Folge im gesicherten Mittelfeld der Premier League. Dennoch könnte im Sommer die Rückkehr in die Bundesliga bevorstehen.

Gespräche mit Bayer

‚Sky‘ berichtet, dass Bayer Leverkusen Interesse an Flekken bekundet, es soll bereits konkrete Gespräche gegeben haben. Eine Ablöse von 15 Millionen Euro soll für den niederländischen Nationaltorhüter, der sich ein Bundesliga-Comeback vorstellen kann, fällig werden.

Bei Leverkusen soll Flekken einer von drei Kandidaten sein, der Kapitän Lukas Hradecky (35) zwischen den Pfosten ablösen soll – auch wenn die beiden letztlich nur vier Jahre trennen. Matej Kovar (24) hat bei der Werkself keine Zukunft mehr, zuletzt waren auch Konstantinos Tzolakis (22), Stefan Ortega (32) und Joan García (23) mit dem amtierenden Deutschen Meister in Verbindung gebracht worden.