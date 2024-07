Ein Double-Sieger für den BVB?

18 Torbeteiligungen wanderten in der zurückliegenden Saison auf das Konto von Alexander Prass. Jeweils neun Tore und Vorlagen konnte der Flügelspieler im Trikot von Sturm Graz in allen Wettbewerben verbuchen. Der 23-Jährige trägt damit großen Anteil an dieser Fabelsaison der Steirer, die im Gewinn des Doubles mündete. Dann das nächste Highlight: Prass kam in allen vier EM-Partien der Österreicher zum Einsatz und gab zwei Assists.

Ganz sicher ist Prass einer jener Spieler der österreichischen Bundesliga, die sich mit ihren Leistungen den Sprung in eine europäische Topliga verdienen würden. Aus einem Bericht der ‚Kleinen Zeitung‘ geht hervor, dass tatsächlich mehrere Klubs aus dem Ausland Interesse am Linksfuß zeigen – darunter sogar Champions League-Finalist Borussia Dortmund.

Wäre Prass schon reif für den BVB? Dem Gerücht zufolge machen sich die Dortmunder darüber zumindest schon ihre Gedanken. Grundsätzlich gilt: Der Sprung von Sturm Graz zum Revierklub wäre ein gewaltiger. Ob diese Spur wirklich heiß wird, bleibt abzuwarten. Vielleicht geht es aber auch nach Italien: Beim FC Bologna und bei der SSC Neapel soll Prass ebenfalls Thema sein. Sein Vertrag beim SK ist aber noch bis 2026 gültig.