PSG: Ekitike in die Premier League?

Hugo Ekitike (21) weckt Begehrlichkeiten in der englischen Premier League. Wie der ‚Evening Standard‘ berichtet, beschäftigen sich Crystal Palace und West Ham United mit einer Verpflichtung im Winter. Die beiden Klubs aus London waren bereits im Sommer an Ekitike dran.

Paris St. Germain soll nun bereit sein, den Mittelstürmer abzugeben – entweder per Leihe oder Verkauf. Ekitike kam in dieser Saison nur zu einem achtminütigen Kurzeinsatz, stand letztmals Ende August im Spieltagskader. PSG hatte für den Rechtsfuß 28 Millionen Euro an Stade Reims gezahlt. Ekitikes Vertrag läuft noch bis 2027.