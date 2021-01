Medien: Arsenal will Real-Schreck

Der FC Arsenal hat offenbar mit der Planung für den Sommertransfermarkt begonnen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, soll Manor Solomon bei Shakhtar Donetsk losgeeist werden. Ein entsprechendes erstes Ablöseangebot soll demnach bereits in Arbeit sein. Laut der Tageszeitung ist es „wahrscheinlich“, dass der Israeli zur kommenden Saison ein Gunner wird.

Solomon war vor zwei Jahren aus Israel in die Ukraine gekommen und steht in Donetsk noch bis 2023 unter Vertrag. In der laufenden Saison machte der 21-jährige Flügelspieler vor allem mit zwei Toren in der Champions League gegen Real Madrid auf sich aufmerksam.