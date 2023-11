Ex-Nürnberger Klauß findet neuen Job

Ex-Nürnberg-Coach Robert Klauß heuert bei Rapid Wien an. Wie die Österreicher bekanntgeben, erhält der 38-jährige Deutsche einen Vertrag bis 2026. Klauß selbst freut sich enorm auf die kommende Aufgabe beim Rekordmeister: „Ich freue mich, dass es nun wirklich funktioniert hat. Die Aufgabe beim SK Rapid war für mich ab der ersten Kontaktaufnahme enorm reizvoll und ich bin sicher, dass in der Mannschaft ein gutes Potenzial steckt, um erfolgreich Fußball zu spielen.“

Bei Rapid beerbt Klauß Ex-Trainer Zoran Barisic, der in der vergangenen Woche entlassen wurde. In der laufenden Saison steckt der SCR auf Platz acht liegend in der unteren Tabellenhälfte fest. Rapid-Präsident Alexander Wrabetz sagt über die Neuverpflichtung auf der Trainerbank: „Ich freue mich, dass wir nun mit Robert Klauß einen trotz seines jungen Alters bereits erfahrenen Cheftrainer in unseren Reihen begrüßen dürfen.“