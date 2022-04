Diekmeier verlängert in Sandhausen

Dennis Diekmeier wird auch in der kommenden Saison den SV Sandhausen als Kapitän aufs Feld führen. Wie die Kurpfälzer offiziell bestätigen, hat der Abwehrspieler seinen Vertrag bis 2024 verlängert. Der bisherige Kontrakt wäre zum Saisonende ausgelaufen. Der 32-Jährige läuft seit Januar 2019 am Hardtwald auf und sammelte bislang in 102 Pflichtspielen 17 Torbeteiligungen.

Wie Sportchef Mikayil Kabaca betont, ist Diekmeier seinem Arbeitgeber finanziell entgegengekommen: „Besonders zu erwähnen ist auch sein finanzielles Entgegenkommen bei der Vertragsverlängerung, die sowohl für die 2. als auch für die 3. Liga gilt. Das ist nicht selbstverständlich und verdeutlicht, wie Dennis zum SV Sandhausen steht“