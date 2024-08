Liverpool wagt Vorstoß bei Mamardashvili

Der FC Liverpool plant offenbar die Verpflichtung von Giorgi Mamardashvili. Wie ‚Relevo‘ berichtet, wollen die Reds den georgischen Nationaltorhüter vom FC Valencia verpflichten und dafür mehr als 30 Millionen Euro in die Hand nehmen. Ein Treffen der Verantwortlichen beider Klubs soll noch in dieser Woche stattfinden.

Allerdings wäre der 23-Jährige nicht sofort für Liverpools erste Elf eingeplant. An der Anfield Road will man noch ein Jahr auf Alisson Becker (31) als Nummer eins setzen, so das spanische Newsportal. Für die Übergangszeit sei ein einjähriges Leihgeschäft für Mamardashvili angedacht. Als möglichen Abnehmer nennt ‚Relevo‘ den AFC Bournemouth.